День семейного здоровья пройдет в поликлинике Мытищ 16 августа

День семейного здоровья пройдет 16 августа в поликлинике № 6 в микрорайоне Пироговский. Жители городского округа Мытищи смогут пройти комплексное медицинское обследование.
Программа включает консультации профильных врачей высокого уровня и нужный набор анализов и исследований. Все процедуры доступны в течение одного дня и проводятся без предварительной записи.
Результаты обследований будут загружены в личный кабинет пациента на портале «Здоровье». При выявлении настораживающих симптомов посетителя направят на второй этап диспансеризации и обеспечат дополнительную консультацию.
При обращении с собой необходимо иметь паспорт (для детей — свидетельство о рождении), полис ОМС, выданный в Московской области и СНИЛС.
Организаторы просят уточнять подробности по организации мероприятия непосредственно в поликлинике.
