День семейного здоровья пройдет в Мытищах 6 сентября

Фото: Персонал и посетители поликлиники в мкр. Пироговский г. о. Мытищи / Медиасток.рф

Мероприятие состоится в рамках областной программы по проведению бесплатной диспансеризации и профессиональных осмотров. Жители Мытищ смогут проверить здоровье всех членов семьи, выявить факторы риска развития заболеваний и получить рекомендации медиков.

В программу обследования входят сдача различных анализов, электрокардиограмма и осмотр терапевтом. Кроме того, можно пройти вакцинацию от гриппа, ковида и пневмококковой инфекции.

Всех желающих принять участие в Дне семейного здоровья ждут 6 сентября с 8:00 до 14:00 во взрослой поликлинике № 1 и детской поликлинике № 4 на улице Воровского, строение 2.

Кроме того, 6 сентября будет работать выездной мобильный комплекс около ДК «Яуза». Там жители Мытищ смогут сдать кровь на основные анализы, привиться от гриппа, измерить внутриглазное давление, снять ЭКГ и пройти осмотр у терапевта.

С собой необходимо взять паспорт и свидетельство о рождении ребенка, полис ОМС, выданный в Московской области, СНИЛС.