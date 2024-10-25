День сельского старосты отметили в Богородском округе

День сельского старосты отметили в Ногинске в центре «Про молодежь». С самыми активными, преданными своему делу жителями встретился глава Богородского округа Игорь Сухин.

Большинство проблем в деревнях и поселках решить было бы практически невозможно без помощи сельских старост. Самым активным за добросовестный труд вручили благодарственные письма.

«Вы не просто помощники. Вы наша связь с жителями ваших деревень, с соседями. Мы четко понимаем, что там, где есть неравнодушные люди такие как вы, там вопросы решаются быстрее», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

На встрече не только поздравили причастных, но и обсудили актуальные темы. Недавно была введена новая практика — объезды территорий в комбинированном формате. По их итогам было принято решение: объявить 2025-й «Годом развития территорий». Бюджетные ориентиры будут обращены прежде всего на потребности и пожелания жителей.