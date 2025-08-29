День села Константиново отметили в Воскресенске

Константиново городского округа Воскресенск 28 августа отпраздновало День села, который совпал с престольным праздником храма Успения Божией Матери. Празднование началось с богослужения и крестного хода.

Для посетителей организовали угощения и чай, детские мастер-классы и развлечения. Также состоялась лотерея для участников областной программы «Активное долголетие». С концертной программой выступили артисты театра ростовых кукол и местные творческие коллективы.

Вечером для жителей и гостей прошел праздничный концерт, который открылся звоном колоколов. При храме действуют воскресная школа и кружок звонарей для детей — один из учащихся и участвовал в колокольном перезвоне в начале программы.

Настоятель храма отец Сергий Котерев вместе с прихожанами дошел до местного источника, где была совершена молитва и освящение воды.

На праздник приехали жители соседних деревень и коренные константиновцы. Среди них — почетный гражданин Воскресенска, заслуженный работник сельского хозяйства Николай Козлов, который живет в селе уже 50 лет; он вспомнил, как вместе с директором химкомбината Николаем Хрипуновым участвовал в восстановлении храма и был рад услышать колокола в этот день.

Местный житель Александр Широков, коренной константиновец, поделился воспоминаниями и легендами о селе: по его словам, Константиново возникло после нашествия татаро-монголов, а Успенский храм хранит не только духовную, но и историческую память — есть свидетельства визитов Николая Гоголя, гостившего неподалеку в усадьбе Спасское.

Праздник вновь напомнил о тесной связи прошлого и настоящего в Константинове и о том уютном, историческом духе, который сохраняет это подмосковное село.