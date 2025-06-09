День села Конобеева отметили в Воскресенске

Праздник ко Дню села прошел в Конобееве. Сотрудники местного Дома культуры подготовили тематический праздник. Его гости могли поучаствовать в мастер-классах и побывать на концерте.

На творческих мастер-классах жители могли попробовать себя в различных ремеслах. Также организаторы подготовили концертную программу.

С Днем села жителей поздравил благочинный второго Воскресенского благочиннического округа, настоятель Вознесенского храма села Барановское протоиерей Сергий Рыбаков.

Муниципальные депутаты Олег Сухарь и Сергей Кондратьев, а также председатель Ассоциации ветеранов СВО в Воскресенске Олег Стегура наградили активных жителей села. Подарки получили те, кто вносит значимый вклад в развитие и процветание Конобеева.

«День села — прекрасный повод собраться вместе, вспомнить историю и, конечно же, весело провести время», — добавили в пресс-службе администрации городского округа Воскресенск.