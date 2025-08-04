День села Ильинское отметили в Красногорске

Праздничная программа ко Дню села прошла в Ильинском. На ней наградили активных жителей населенного пункта.

Жителей поздравила начальник отдела Ильинское управления по развитию территорий Мария Козловская. Она вручила благодарственные письма активистам села.

Выступления на концерте представили воспитанники хора инженерных войск, а также солисты дома культуры «Луч» Андрей Куликов и Евгений Вартанов. Перед зрителями также спели участники фолк-группы «Купава».

Для детей в этот день работали аттракционы. Все желающие могли получить аквагрим от талантливых художников Елизаветы Соц и Анны Новиковой.

Кроме того, открылась ярмарка рукоделия. Здесь можно было увидеть и приобрести авторские изделия ручной работы — от уютных вязаных игрушек до изысканных украшений.

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