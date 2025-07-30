Спортивный фестиваль «Лето. Фитнес. Парк» прошел в Красногорске

Мероприятие объединило жителей Красногорска разных возрастов. Площадками для проведения активностей стали детский городок «Сказочный», а также парк культуры и отдыха «Ивановские пруды».

Для участников провели веселые старты, спортивные разминки, футбольный матч и открытую тренировку по лазертагу. Помимо этого, собравшиеся посетили различные развлекательные программы и ярмарки. Каждый желающий смог попробовать свои силы в спортивных состязаниях и активностях.

Фестиваль «Лето. Фитнес. Парк» стал площадкой для активного отдыха, общения и заряда позитивом на весь день.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Московской области в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.