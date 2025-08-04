День села Федино отметили в Воскресенске

В этом году День села совпал с престольным праздником Серафима Саровского. Для жителей и гостей Федина организовали народное гуляние «Люблю тебя, мой край родной!».

С праздником сельчан поздравили председатель окружного совета депутатов Сергей Матвиенко и настоятель Серафимовского храма иерей Сергий Пчелинцев. На мероприятии традиционно чествовали старейших жителей Федина, а также самых юных — тех, кто родился в 2025 году. Подарки вручили и будущим первоклассникам.

Для зрителей выступали фольклорный театр «Вечерка», танцевальный коллектив «Ассорти», ансамбль народной песни «Милавица», солисты Ксения Гурман, Ирина Гераськина, Юлия Булычева, Сергей Молодцов и Ксения Балалаева. В рамках проекта «Активное долголетие» был организован розыгрыш с ценными призами.

Юных жителей села развлекали артисты Театра ростовых кукол «Софит» с яркой и интересной программой «Путешествие в страну Нескучалию». На празднике работали аттракционы и выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества. Все желающие могли приобрести сувениры, угоститься сладостями и ароматным чаем, а также поучаствовать в творческих мастер-классах.