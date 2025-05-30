День села Барановское отметили в Воскресенске

Торжества, посвященные дню рождения села и празднику Вознесения Господне, объединили людей самого разного возраста. Изюминкой мероприятия стала насыщенная концертная программа.

Жителей села поздравил с праздником глава совета депутатов городского округа Сергей Матвиенко. Он наградил тех, кто своим трудом, талантом и неравнодушием вносит неоценимый вклад в развитие и процветание родного края.

Местные артисты порадовали зрителей своими выступлениями. Благочинный второго Воскресенского (Белоозерского) округа, настоятель Вознесенского храма села Барановское, протоиерей Сергий Рыбаков вручил дипломы выпускникам воскресной школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.