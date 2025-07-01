День села Ашитково отметили в Воскресенске

Развлекательную программу ко Дню села провели в Ашиткове. На празднике наградили активных жителей.

В селе провели игры для юных жителей. Для них организовали конкурсы и танцы.

Поздравили собравшихся с Днем села настоятель Воскресенского храма протоиерей Евгений Каштанов, а также депутаты округа Олег Сухарь и Сергей Кондратьев. Активные жители получили от народных избранников благодарственные письма и подарки.

Отдельно отметили выпускников школы «Траектория успеха». Награды получили ребята, окончившие ее с медалями «За особые успехи в учении».

Финалом праздника стал тематический концерт. Воспитанники коллективов местного Дома культуры и приглашенные артисты из Дома культуры «Гармония» исполнили известные хиты.

Ранее мы рассказывали о том, что День молодежи отметили в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске.