День молодежи отметили в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

Молодежный центр «Олимпиец» подготовил для воскресенцев насыщенную программу. Парк превратился в огромную интерактивную площадку, разделенную на тематические зоны.

На входе в парк работала интерактивная зона, подготовленная сотрудниками Воскресенского ОНД совместно с сотрудниками 2-й пожарно-спасательной части 8-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области. Гости узнали много нового о профессии пожарных и поучаствовали в стрельбе по мишеням из пожарного рукава.

На площадке «Приумножай» все желающие смогли написать письма поддержки бойцам специальной военной операции. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и учитель технологии из школы «Горизонт» Лариса Лысова провела мастер-класс по изготовлению сухого душа.

Студенты и преподаватели Воскресенского колледжа познакомили участников праздника со специальностями, которые можно получить во время обучения, и рассказали об условиях поступления в образовательное учреждение.

На площадке местного отделения «Боевого братства» гостей угощали солдатской кашей. Там также работал интерактивный стенд, рассказывающий о земляках-воскресенцах, защищавших Родину в локальных военных конфликтах.