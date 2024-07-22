День села Анискино отметили в Лосино-Петровском округе

Фото: Медиасток.рф

День села Анискино городского округа Лосино-Петровский отметили праздничным концертом. Глава Сергей Джеглав лично поздравил жителей с праздником и вручил активистам благодарственные письма и подарки.

Программа праздника была обширной и насыщенной. Так, дети поучаствовали в играх и мастер-классах, гости могли насладиться кулинарными угощениями, а концертные выступления творческих коллективов порадовали всех присутствующих.

День села в стал еще одним шагом к укреплению дружбы и взаимопонимания между жителями, инициировав новые яркие встречи и праздники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

Подавать на безнадежно больных. Чем грозят токсичная благотворительность и фармлоббисты

«Сорвалось с тормозов». Почему Байден вышел из президентской гонки

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте