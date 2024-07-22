День села Анискино отметили в Лосино-Петровском округе

День села Анискино городского округа Лосино-Петровский отметили праздничным концертом. Глава Сергей Джеглав лично поздравил жителей с праздником и вручил активистам благодарственные письма и подарки.

Программа праздника была обширной и насыщенной. Так, дети поучаствовали в играх и мастер-классах, гости могли насладиться кулинарными угощениями, а концертные выступления творческих коллективов порадовали всех присутствующих.

День села в стал еще одним шагом к укреплению дружбы и взаимопонимания между жителями, инициировав новые яркие встречи и праздники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».