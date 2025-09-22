День рождения шести деревень отметили в Мытищах

Программа праздника была насыщенной и разнообразной. Для гостей организовали творческие выступления местных коллективов, мастер-классы для всех желающих, игровую программу для детей и традиционное чаепитие в теплой атмосфере.

Деревни Манюхино, Юдино, Ульянково, Витенево, Пруссы и Пестово отметили день рождения. Мероприятие получилось по-настоящему семейным и душевным. Местных жителей приехали поздравить с праздником депутат Московской областной думы Денис Перепелицын, депутат окружного совета Григорий Шаповалов и заместитель руководителя Территориального управления «Пироговский» городского округа Мытищи Татьяна Герасимова.

Жителям пожелали крепкого здоровья, благополучия и дальнейшего процветания их населенных пунктов. Активистам и юбилярам вручили почетные грамоты и благодарности Московской областной думы, главы городского округа Мытищи и мовета депутатов.