День рождения города масштабно отметили в Люберцах

На сцене выступили местные творческие коллективы. В парке одновременно на нескольких площадках прошли развлекательные мероприятия для жителей разного возраста. В тенистой аллее развернулась ярмарка народных мастеров. По соседству раскинулся шатер, где дети изготавливали поделки и раскрашивали шоперы. Художественный мастер-класс организовали для детей участников спецоперации. Ребята рисовали портреты своих отцов. Волонтеры плели маскировочные сети.

Больше всего внимание зрителей привлекли соревнования богатырей, где был установлен новый рекорд мира по сценическому экстриму. Полат Мусаев за семь минут согнул четыре арматуры и шесть гвоздей большого диаметра.

«Я очень рад, что прилетел в ваш гостеприимный город. Люберцы — город спортивной славы. Здесь очень много силовых рекордов было поставлено. Понравилось то, что я осуществил свою мечту — поставил уже второй рекорд мира по сценическому экстриму», — поделился Полад Мусаев.