День рождения города масштабно отметили в Люберцах
Праздничные мероприятия прошли во всех парках городского округа. Главной площадкой празднования 402-й годовщины основания Люберец стал Центральный парк.
На сцене выступили местные творческие коллективы. В парке одновременно на нескольких площадках прошли развлекательные мероприятия для жителей разного возраста. В тенистой аллее развернулась ярмарка народных мастеров. По соседству раскинулся шатер, где дети изготавливали поделки и раскрашивали шоперы. Художественный мастер-класс организовали для детей участников спецоперации. Ребята рисовали портреты своих отцов. Волонтеры плели маскировочные сети.
Больше всего внимание зрителей привлекли соревнования богатырей, где был установлен новый рекорд мира по сценическому экстриму. Полат Мусаев за семь минут согнул четыре арматуры и шесть гвоздей большого диаметра.
«Я очень рад, что прилетел в ваш гостеприимный город. Люберцы — город спортивной славы. Здесь очень много силовых рекордов было поставлено. Понравилось то, что я осуществил свою мечту — поставил уже второй рекорд мира по сценическому экстриму», — поделился Полад Мусаев.
Глава городского округа Владимир Волков посетил все площадки, пообщался с жителями и поздравил всех с праздником. «Люберцы всегда славились спортивные направленностью. Эта территория спорта, как мы всегда говорим. Каждый найдет для себя абсолютно любой вид занятий», — отметил руководитель муниципалитета.
На открытом воздухе состоялась лекция про лидерство для волонтеров. Работала ярмарка вакансий. Каратисты и боксеры провели показательные тренировки. Местные предприятия в честь праздника дарили жителям подарки, угощали вкусным кофе и кормили пловом. Горожанам бесплатно раздали сладкую вату и попкорн.