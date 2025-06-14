День России отметили в Реутове

Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов

В Реутове прошла большая праздничная программа ко Дню России в рамках проекта «Успех в единстве поколений». В ней приняли участие тысячи человек.

Вместе с горожанами в празднике приняли участие муниципальные депутаты. На стадионе «Старт» чемпион по боксу Алексей Папин провел зарядку. В музейно-выставочном центре посетители увидели выставку «Донбасс-Россия», наглядно демонстрирующая крепкие исторические узы между регионами.

В парковой зоне у делового комплекса «Мир» дети и взрослые поучаствовали в программе, посвященной космосу. Они сконструировали модели ракет, узнали много нового об освоении пространства. Муниципальные депутаты включились в процесс и обсудили перспективы развития российской космонавтики.

В Центре культуры и искусств кипела работа по подготовке посылок и писем для участников специальной военной операции. Депутаты также участвовали в сборе гуманитарной помощи.

Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов
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Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов
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Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов
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Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов
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Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов
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День соседей прошел на улице Гагарина, 19. Жители собрались вместе, чтобы пообщаться и укрепить отношения. Завершающим аккордом праздника стали мероприятия в Изобретариуме 3.0, где обсуждались инновационные технологии будущего.

День России в Реутове наглядно показал, что важно сохранять связь между поколениями. Празднование стало ярким примером гражданского единства, где каждый житель смог ощутить себя частью страны.

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