День России отметили в Реутове

В Реутове прошла большая праздничная программа ко Дню России в рамках проекта «Успех в единстве поколений». В ней приняли участие тысячи человек.

Вместе с горожанами в празднике приняли участие муниципальные депутаты. На стадионе «Старт» чемпион по боксу Алексей Папин провел зарядку. В музейно-выставочном центре посетители увидели выставку «Донбасс-Россия», наглядно демонстрирующая крепкие исторические узы между регионами.

В парковой зоне у делового комплекса «Мир» дети и взрослые поучаствовали в программе, посвященной космосу. Они сконструировали модели ракет, узнали много нового об освоении пространства. Муниципальные депутаты включились в процесс и обсудили перспективы развития российской космонавтики.

В Центре культуры и искусств кипела работа по подготовке посылок и писем для участников специальной военной операции. Депутаты также участвовали в сборе гуманитарной помощи.