День работника сельского хозяйства отметили в Воскресенске

Почетный гражданин Воскресенска, член партии «Единая Россия» Николай Козлов и муниципальный депутат Олег Сухарь поздравили работников сельскохозяйственной промышленности с профессиональным праздником. Среди них — заслуженный работник сельского хозяйства РФ Александр Земляков и генеральный директор ООО «Родина» Михаил Баранов.

«Приятно было встретится сегодня с людьми, с которыми раньше работал. Нам было что вспомнить. Сельское хозяйство — это не просто отрасль экономики, это основа жизни нашего общества, гарант продовольственной безопасности страны. Ваши знания, опыт и трудолюбие позволяют обеспечивать население качественными и доступными продуктами питания», — отметил Николай Козлов.

Партия «Единая Россия» поддерживает развитие сельского хозяйства по нескольким направлениями. В рамках проекта «Российское село» содействуют развитию инфраструктуры сбыта фермерской продукции, проводят ярмарки сельхозпродукции, а также обеспечивают упрощение требований к ведению малого бизнеса на селе.