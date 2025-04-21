День работника местного самоуправления отметили в Павловском Посаде

Награды сотрудникам администрации вручили заместитель главы Филипп Ефанов и депутат Московской областной Думы Линара Самединова. Они поблагодарили специалистов за вклад в развитие и процветание Павлово-Посадского округа. Всего было вручено было 20 грамот в преддверии праздника.

Особую награду получила Татьяна Дмитриевна Матвеева, которая трудится на благо муниципалитета десятки лет. Ей вручили знак «За заслуги перед Павлово-Посадским городским округом».