День работника местного самоуправления отметили в Павловском Посаде

Сотрудникам администрации Павлово-Посадкого городского округа вручили почетные грамоты ко Дню работников органов местного самоуправления. Награждение прошло в парке «Дубрава».

Награды сотрудникам администрации вручили заместитель главы Филипп Ефанов и депутат Московской областной Думы Линара Самединова. Они поблагодарили специалистов за вклад в развитие и процветание Павлово-Посадского округа. Всего было вручено было 20 грамот в преддверии праздника.

Особую награду получила Татьяна Дмитриевна Матвеева, которая трудится на благо муниципалитета десятки лет. Ей вручили знак «За заслуги перед Павлово-Посадским городским округом».

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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«Это особенный день, ведь за вашими ежедневными делами, за вашей самоотверженной работой стоят судьбы людей, уют и комфорт в домах, порядок на улицах, решение вопросов, которые действительно важны для наших жителей. Ваш профессионализм и искреннее желание сделать жизнь людей лучше — это то, что дает движение вперед, помогает преодолевать любые трудности и добиваться поставленных целей», — отметил глава округа Денис Семенов.

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