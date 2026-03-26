День работника культуры отметили в Павловском Посаде

Павловский Посад отметил профессиональный праздник тех, кто ежедневно трудится в сфере культуры. В стенах Дворца культуры «Павлово-Покровский» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры.

Этот праздник стал ярким событием, объединившим истинных энтузиастов, хранителей народных традиций, наставников и организаторов, чьи усилия обогащают духовную жизнь всего округа. Церемонию открыла заместитель главы Павлово-Посадского округа Светлана Аргунова, подчеркнувшая стратегическую важность труда каждого работника культуры.

«В преддверии Дня работника культуры мы собрались, чтобы выразить глубокую признательность нашим героям — людям искусства, хранителям вековых традиций, тем, кто своим талантом, энергией и преданностью делает жизнь нашего округа ярче, насыщеннее и духовно богаче. Вы — не просто профессионалы, вы — сердце и душа наших городов и сел», — отметила Светлана Аргунова.

В торжественной обстановке состоялось награждение работников культуры. Почетные грамоты, благодарственные письма и подарки были вручены тем, кто своим ежедневным трудом способствует развитию культурной среды.