День работника культуры отметили в Коломне

День работников культуры — праздник тех, кто умеет вдохновлять и дарить радость. За творческие инициативы и преданность делу многие работники сферы культуры в городском округе получили награды в честь профессионального праздника.

Талантливые, увлеченные, полные идей — эти люди раскрашивают наши будни яркими красками. В Коломне сегодня функционирует множество музеев и библиотек, домов культуры и школ искусств, концертных площадок и театральных подмостков. Ежедневно их сотрудники придумывают интересные программы, ставят спектакли, проводят мастер‑классы, устраивают выставки, концерты и фестивали. Только в прошлом году культурные мероприятия округа посетили более 2 миллионов человек.

«В городском округе Коломна представлена широкая сеть учреждений культуры. Это 25 юридических лиц, более 112 зданий, более 1100 человек работает в отрасли, и еще у нас с 2026 года добавились парки. Наши учреждения культуры в 2025 году зашли в губернаторский проект „Умный ДК“. По итогам этого проекта два учреждения заняли лидирующие позиции по его реализации. Проект призван перестроить ДК, сделать его более современным. Так мы одели в единую унифицированную форму наших сотрудников, добавили новые инфраструктурные сервисы», — рассказала начальник управления по культуре и туризму администрации округа Дарья Тельнова.

Культурной жизни в Коломне уделяют большое внимание. В приоритете — создание комфортных условий как для самих работников, так и для жителей — главных гостей коломенских музеев, библиотек и ДК. По Народной программе партии «Единая Россия» в 2025 году капитальный ремонт провели сразу в двух сельских домах культуры. Один из них — в поселке Возрождение. Здесь полностью заменили кровлю, переоборудовали и

Завершился ремонт и в доме культуры «Радуга», что стало долгожданным событием для работников учреждения и жителей поселка Радужный. После открытия здесь вновь распахнули двери 13 клубных формирований, которые посещают свыше 300 человек.