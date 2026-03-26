День работника культуры отметили в Коломне
День работников культуры — праздник тех, кто умеет вдохновлять и дарить радость. За творческие инициативы и преданность делу многие работники сферы культуры в городском округе получили награды в честь профессионального праздника.
Талантливые, увлеченные, полные идей — эти люди раскрашивают наши будни яркими красками. В Коломне сегодня функционирует множество музеев и библиотек, домов культуры и школ искусств, концертных площадок и театральных подмостков. Ежедневно их сотрудники придумывают интересные программы, ставят спектакли, проводят мастер‑классы, устраивают выставки, концерты и фестивали. Только в прошлом году культурные мероприятия округа посетили более 2 миллионов человек.
«В городском округе Коломна представлена широкая сеть учреждений культуры. Это 25 юридических лиц, более 112 зданий, более 1100 человек работает в отрасли, и еще у нас с 2026 года добавились парки. Наши учреждения культуры в 2025 году зашли в губернаторский проект „Умный ДК“. По итогам этого проекта два учреждения заняли лидирующие позиции по его реализации. Проект призван перестроить ДК, сделать его более современным. Так мы одели в единую унифицированную форму наших сотрудников, добавили новые инфраструктурные сервисы», — рассказала начальник управления по культуре и туризму администрации округа Дарья Тельнова.
Культурной жизни в Коломне уделяют большое внимание. В приоритете — создание комфортных условий как для самих работников, так и для жителей — главных гостей коломенских музеев, библиотек и ДК. По Народной программе партии «Единая Россия» в 2025 году капитальный ремонт провели сразу в двух сельских домах культуры. Один из них — в поселке Возрождение. Здесь полностью заменили кровлю, переоборудовали и
Завершился ремонт и в доме культуры «Радуга», что стало долгожданным событием для работников учреждения и жителей поселка Радужный. После открытия здесь вновь распахнули двери 13 клубных формирований, которые посещают свыше 300 человек.
Преобразования затронули как фасад, так и внутренние помещения учреждения. После завершения ремонта здание стало современным, комфортным и светлым. Теперь здесь есть все условия для занятий и отдыха посетителей всех возрастов.
В 2025 году стартовал капремонт музыкальной школы имени Алябьева — его планируют завершить в текущем году. Кроме того, благодаря Народной программе партии «Единая Россия» в 2026 году начнется реставрация здания Дома Озерова. Модернизация затрагивает и другие направления: музеи оснащают современным оборудованием, а музыкальные школы ежегодно получают новые инструменты. Значимую поддержку оказывают грантовые программы, участниками которых нередко становятся коломенские библиотеки и музеи.