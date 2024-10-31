День работника кабельной промышленности отметили в Подольске

Глава муниципалитета Григорий Артамонов поздравил сотрудников завода «Электропровод» и всех представителей отрасли с профессиональным праздником. Лучшие работники предприятия получили награды.

Завод выпускает более трех тысяч видов продукции для крупнейших российских компаний — Российских железных дорог, Метрополитена, «Росавиации» и «Роскосмоса». Предприятие выпускает кабели для авиации и флота, комбинированные кабели связи, военно-полевые и оптические.

«„Электропровод“ производит более 25 тысяч номенклатурных позиций. Оптические огнестойкие кабели предназначены для подвижного состава. Из кремнеорганической резины, из термоластпластов, специальные кабели, магистральные вдоль железных дорог, мы делаем кабели для подводной техники. Все, что выпускается, — полное импортозамещение», — рассказал директор завода Роман Васильев.

А еще «Электропровод» — единственный в России производитель оптических кабелей для атомных электростанций, которая строит наша страна за рубежом. Завод активно расширяется — на очереди четвертый корпус и новые рабочие места.