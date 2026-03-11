День православной книги отметят в библиотеке Серебряных Прудов

Накануне значимой для православного мира даты, 13 марта, Серебряно-Прудская центральная библиотека станет центром притяжения для всех, кто стремится к духовному осмыслению и сохранению культурного наследия. Здесь пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню православной книги, которое обещает стать не просто встречей, а погружением в мир русской духовности.

В 15:00 библиотека распахнет свои двери для участников круглого стола «Православная книга — символ русской культуры». В диалоге примут участие не только сотрудники библиотеки, но и представители местного духовенства. Для жителей Серебряных Прудов это возможность не просто послушать, но и активно включиться в обсуждение.

Темы будут затрагивать фундаментальные вопросы: роль православной книги в формировании нравственных ориентиров, ее значение в современном мире, как духовная литература помогает найти ответы на жизненные вопросы и учит «жить по совести», а также важность сохранения связи с культурными и духовными традициями предков, передаваемыми из поколения в поколение.

«Подобные мероприятия способствуют укреплению духовно-нравственного фундамента общества, особенно среди молодежи, давая ориентиры в быстро меняющемся мире. День православной книги, который ежегодно отмечается 14 марта, выбран неслучайно. Эта дата — дань памяти великому просветителю Ивану Федорову, завершившему 14 марта 1564 года работу над „Апостолом“. Это было первое точно датированное печатное издание на Руси», — сообщили организаторы.

Вход на мероприятие свободный.