День пожилого человека пройдет в Черноголовке

В округе готовятся к празднованию Международного дня пожилых людей, который традиционно отмечается 1 октября. В этот день в округе пройдет гала-концерт с участием представителей старшего поколения — победителей открытого городского фестиваля «А ну-ка, бабушки, а ну-ка, дедушки!».

Фестиваль уже давно стал визитной карточкой Черноголовки и ежегодно собирает на своей сцене самых талантливых и артистичных представителей старшего поколения из разных городов Подмосковья. В этом году фестиваль привлек участников из Павловского Посада, Сергиева Посада, Лосино-Петровского, Ивантеевки, Пушкино и других городов Московской области.

В 2024 году в отборочном туре приняли участие более 50 конкурсантов, которые продемонстрировали свои вокальные, танцевальные и актерские таланты. Самые яркие и запоминающиеся номера были отобраны для участия в гала-концерте. Он пройдет 1 октября в Большой гостиной Дома ученых, расположенного по адресу: Школьный бульвар, дом 1А. Начало запланировано на 17:00. Вход свободный.