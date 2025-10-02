День пожилого человека отпраздновали в Солнечногорске

С теплыми словами поздравлений к собравшимся обратились заместитель главы округа Ирина Тишина и руководитель местной фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар. В этот день лучшие сотрудники сферы культуры и социальной защиты получили благодарственные письма и почетные грамоты за многолетнюю преданность делу, сохранение культурных традиций и в честь Международного дня пожилых людей.

«Спасибо всем, кто дарил улыбки, аплодировал и выходил на сцену. Но особая благодарность — нашим старшим товарищам. Вы — наш прочный фундамент, наша живая история и наш главный пример стойкости, доброты и любви к жизни. Здоровья вам, душевного тепла и радости в каждом дне! Вы наши маяки!», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Праздничное настроение зрителям подарили танцевальные и вокальные коллективы округа: артисты исполнили яркие хореографические номера и популярные песни. Завершился вечер вручением сладких угощений всем участникам праздника.