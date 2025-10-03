День пожилого человека отметили в Котельниках

Праздничное мероприятие состоялось в доме культуры «Силикат». Представители старшего поколения принимали поздравления от властей округа и почетных гостей.

На торжественном вечере собралось около 70 человек, самому старшему из которых исполнилось 89 лет. Со словами благодарности и искреннего уважения к жителям «серебряного возраста» обратились заместитель главы Котельников Николай Оленев, председатели совета депутатов Анатолий Бондаренко и городского совета ветеранов Михаил Набокин, настоятель Казанской церкви протоиерей Павел Сударев.

В концертной программе участвовали саксофонист Олег Ожогин, гармонист Александр Плешаков, хор и солисты Семейного клуба. Руководители шоу-театра «Ковер-самолет» Игорь и Юлия Михайловы душевно исполнили свои авторские песни.

Для гостей организовали выставку картин и рукоделия участников проекта «Активное долголетие». Каждая творческая работа поражала мастерством исполнения и вложенной в нее душой.

В завершении праздника состоялось чаепитие с танцами и общением в неформальной обстановке.