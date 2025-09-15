День поселка Вешки отметили в Мытищах

Поселку Вешки исполнилось 402 года. Этот праздник стал прекрасной возможностью вновь собраться вместе, поучаствовать в конкурсах и в веселой атмосфере пообщаться с друзьями и близкими.

Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи Олег Галайда тепло поздравил собравшихся с праздником и вручил почетные грамоты активным жителям, внесшим значительный вклад в развитие территории.

Организаторы праздника подготовили насыщенную и разнообразную программу, которая смогла увлечь гостей всех возрастов: на главной сцене выступили творческие коллективы, подарив зрителям яркие и запоминающиеся номера. Организованы были также специальные развлекательные площадки с мастер-классами и играми, где каждый мог найти занятие по душе.