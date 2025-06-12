День поселка Хорлово отметили в Воскресенске

Рабочему поселку Хорлово исполнилось 87 лет. На площади у Дома культуры «Истоки» организовали праздничную программу.

Сотрудники Дома культуры деревни Ратчино подготовили веселую программу, а также шоу мыльных пузырей от автора благотворительного проекта «Дари тепло» Киры Крыловой.

На протяжении праздника гости принимали участие в мастер-классах от клубов села Марчуги, деревни Ратчино, кондитера Юлии Залесиной и волонтерского отряда школы № 17 «Вместе мы — сила». У чайной зоны каждый смог угоститься напитком со сладостями.

В рамках проекта «Активное долголетие» среди пенсионеров разыграли три сертификата на экскурсии и подарки от партнеров.

Праздник завершился программой от творческих коллективов Дома культуры поселка Хорлово. Самым юным жителям, рожденным в 2025 году, и их родителям вручили подарки. Не остались без внимания юбиляры-долгожители.

В конце провели праздничную дискотеку под открытым небом.