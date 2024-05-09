День Победы отметили в Одинцовском подворье | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 17:48 День Победы отметили в Одинцовском подворье пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360 в

Увлекательные мероприятия прошли на главном продовольственном рынке Подмосковья «О! Подворье». Они приурочены к празднованию 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Посетителям предложили насладиться уникальным музыкальным и культурным шоу. Ансамбль казачьей песни «Матрена-Арт» создал праздничное настроение своим ярким выступлением. Гости, наслаждаясь талантом артистов, присоединились к исполнению задорных строевых песен, включая «Марусю», «Ой при лужку» и «Батька-атаман».

Реклама

Кроме того, на мероприятии выступил оркестр Сухопутных войск России. Члены музыкального коллектива исполнили любимые мелодии военных лет, включая знаменитые русские марши и вальсы.

Помимо музыкальных развлечений, гости и местные жители могли приобрести мясные и рыбные деликатесы, десерты, натуральные молочные продукты и сыры для праздничного стола.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ветеранов Подмосковья с Днем Победы. Он пожелал им здоровья и долголетия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».