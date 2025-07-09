День Петра и Февронии отметили в парке Талалихина в Подольске

Для жителей и гостей округа организовали праздничную программу в парке имени Виктора Талалихина. В День семьи, любви и верности здесь были организованы разнообразные активности для всей семьи, которые посетили около 300 человек.
На сцене выступил коллектив сельского дома культуры «Романцево», представивший свадьбу в фолк-стиле. Артисты воссоздали старинные свадебные обычаи и традиции: венчание, кусание каравая, связывание рук рушником, древний славянский обряд, который символизирует неразрывную связь между супругами.
Сотрудники Центральной библиотеки подготовили для детей и взрослых интерактивные зоны с мастер-классами и викторинами. Особой популярностью пользовался мастер-класс «Цветок для самого близкого», во время которого участники создавали праздничные символы ромашки из цветной бумаги. Также на сцене для гостей выступили вокалисты Подольской филармонии.
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