День Петра и Февронии отметили в парке Талалихина в Подольске

Для жителей и гостей округа организовали праздничную программу в парке имени Виктора Талалихина. В День семьи, любви и верности здесь были организованы разнообразные активности для всей семьи, которые посетили около 300 человек.

На сцене выступил коллектив сельского дома культуры «Романцево», представивший свадьбу в фолк-стиле. Артисты воссоздали старинные свадебные обычаи и традиции: венчание, кусание каравая, связывание рук рушником, древний славянский обряд, который символизирует неразрывную связь между супругами.

Сотрудники Центральной библиотеки подготовили для детей и взрослых интерактивные зоны с мастер-классами и викторинами. Особой популярностью пользовался мастер-класс «Цветок для самого близкого», во время которого участники создавали праздничные символы ромашки из цветной бумаги.

Также на сцене для гостей выступили вокалисты Подольской филармонии.