День открытых дверей прошел в учреждениях культуры Королева
В минувшие выходные в Королеве прошел Единый день открытых дверей в домах культуры, который стал настоящим праздником творчества для горожан всех возрастов. В праздничных мероприятиях приняли участие более 3,5 тысячи человек.
Для гостей были организованы различные мастер-классы, охватывающие как детские, так и взрослые направления. Участники смогли пообщаться с руководителями кружков, получить ответы на важные вопросы и записаться в желаемые коллективы.
В программе также были увлекательные выступления творческих коллективов, выставки, тематическая фотозона и встреча с яркими персонажами, что дополнительно создало атмосферу праздника.
Особое внимание привлекло театрализованное шествие с участием творческих коллективов города под мелодии Королевского духового оркестра. А перед главным входом ЦДК имени Калинина состоялся праздничный концерт.
Дворец культуры «Костино» также порадовал зрителей насыщенной концертной программой, погружающей в мир русских сказок и народных традиций, с выступлениями коллективов «Веретено» и «Отрада».
Также зрителей ждали захватывающие номера от студии «Каскад», а атмосферу Севера и восточных стран создали выступления «Элегии» и «Арлекино». В конце концертной программы все желающие могли пообщаться с руководителями клубных формирований, задать вопросы и записаться в интересующие их кружки.