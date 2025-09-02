День открытых дверей прошел в учреждениях культуры Королева

В минувшие выходные в Королеве прошел Единый день открытых дверей в домах культуры, который стал настоящим праздником творчества для горожан всех возрастов. В праздничных мероприятиях приняли участие более 3,5 тысячи человек.

Для гостей были организованы различные мастер-классы, охватывающие как детские, так и взрослые направления. Участники смогли пообщаться с руководителями кружков, получить ответы на важные вопросы и записаться в желаемые коллективы.

В программе также были увлекательные выступления творческих коллективов, выставки, тематическая фотозона и встреча с яркими персонажами, что дополнительно создало атмосферу праздника.