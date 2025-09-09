День открытых дверей прошел в обновленной школе № 14 в Коломне
В обновленной коломенской школе № 14, торжественно открытой в День знаний после масштабного капитального ремонта, прошел День открытых дверей. Педагоги и администрация школы с радостью приветствовали учеников и родителей, которые захотели узнать из первых уст о возможностях обновленного учреждения.
Все желающие смогли осмотреть оснащение кабинетов, актового и спортивного залов, оценить условия для комфортного обучения детей. Затем с гостями встретились учителя, которые рассказали о своей работе, ответили на вопросы и поделились секретами успешного освоения школьных предметов.
С обновленной сцены ребята показали свои таланты в области театрального искусства, а на интерактивных мастер-классах дети попробовали себя в разных направлениях творчества и науки.
Напомним, школа № 14 — одна из крупнейших в городском округе Коломна. Более семи тысяч квадратных метров школьного пространства получили новую жизнь благодаря государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
Здание преобразилось полностью изнутри и снаружи: новые фасад и крыша, обновленные коммуникации, столовая с полным циклом приготовления пищи, просторный актовый зал, современная мебель и интерактивные доски в классах.