День открытых дверей прошел в Можайской библиотеке

День открытых дверей в Можайской библиотеке посетили более 200 человек. Для гостей подготовили разнообразную программу для всех возрастов.

Праздник начался с «Игрового меню», где каждый смог найти развлечение по вкусу. Дети выбрали настольные игры, а любители запоминающихся кадров — тематическую фотозону «Осенние мотивы».

Посетители познакомились с коллекцией авторских книг. В частности, с изданием «Праздник непослушания» с дарственной надписью Сергея Михалкова, который посещал наш город 20 ноября 1975 года.

Ярким музыкальным аккордом дня стал открытый урок клуба «Играй, гитара!». Его участники представили подготовленные номера. В программе прозвучали как классические композиции, так и современные хиты.

Самые творческие приняли участие в мастер-классе «Запомни свою книжную остановку».

День открытых дверей показал, что современная библиотека — культурный центр, где каждый сможет научиться чему-то новому.