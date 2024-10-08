День открытых дверей прошел в клубе «Активное долголетие» в Мытищах

Мытищинские «активисты» поделились с гостями достижениями за год. День открытых дверей стал выставкой талантов клуба «Активное долголетие».

Принимать гостей для «активистов» стало ежегодной осенней традицией. День открытых дверей — это возможность не только показать свои достижения и поделиться успехами, но и на деле продемонстрировать ценность для старшего поколения губернаторской программы «Активное долголетие».

«Сегодня мы представили большую выставку работ участниц многочисленных студий. Здесь и предметы интерьера, и куклы, и обереги, и лоскутное творчество, и вязаные изделия, и картины. Все то, что с любовью делают наши долголеты», — поделилась руководитель мытищинского клуба «Активное долголетие» Снежана Галушевская.

Были на празднике и гости из администрации городского округа Мытищи. «Каждый из вас нашел здесь свой интерес, есть даже те, кто освоил новые навыки. Здорово, что вы проводите свое время с пользой. Более того, неоценим ваш вклад в поддержку наших ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции. Спасибо вам за тепло ваших рук, сердец и душ» — поблагодарили участниц клуба за активность, творчество и неравнодушие — заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина и председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов.

Сюрпризом для гостей стал концерт, где участники танцевальной, театральной и эстрадной студий удивляли присутствующих сольными и коллективными номерами. Активисты надеются, что их творчество пришлось по душе зрителям и ряды участников клуба «Активное долголетие» в ближайшее время пополнятся.

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