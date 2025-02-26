День открытых дверей пройдет в центре онкопомощи в Одинцове 1 марта

День открытых дверей состоится в центре амбулаторной онкологической помощи Одинцовской областной больницы 1 марта. На бесплатные осмотры приглашают всех желающих пациентов, прикрепленных к больнице.

Посетителям проведут диагностику новообразований кожи, сделают рентген-исследование грудной клетки, а также цитологическое исследование органов. Также можно сделать маммографию и ультразвуковое исследование молочных желез и сдать ПСА-тест. После осмотра онколога можно пройти дополнительные обследования при необходимости.

Чтобы посетить день открытых дверей, нужно предварительно записаться по телефонам: 122; 8 (495) 663-91-89. С собой необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Врачи будут вести приемы с 9:00 до 14:00. Клиника находится по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом 3, поликлиника № 1, пятый этаж.

Отметим, что в Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. В 2024 году в регионе заработали семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.