День открытых дверей пройдет в Центре онкологической помощи в Королеве

В Центре амбулаторной онкологической помощи Королевской больницы на улице Дзержинского пройдет День открытых дверей. Пациенты смогут пройти обследования у онколога Людмилы Жуковой 29 ноября с 9:00 до 12:00.

Медик проведет осмотры и индивидуальные консультации, определит необходимость дальнейших обследований и выпишет направления на цитологию, маммографию, УЗИ и флюорографию.

«Основная цель Дня открытых дверей — обеспечить дополнительную возможность для обследования и своевременного выявления опасных новообразований пациентам, чей график не позволяет посетить врача в будние дни», — сообщила заведующий центром амбулаторной помощи Королевской больницы Надежда Блаженко.

Для обследования необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Подробности можно узнать по телефону: 8 (495) 511-61-21.