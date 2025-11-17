День открытых дверей пройдет в роддоме Королева 18 ноября

Будущих мам и пап приглашают познакомиться с работой родильного дома в Королеве. Им предоставят всю необходимую информацию.

Старт Дня открытых дверей в три часа дня. Начало состоится в конференц-зале роддома. Побывать на мероприятии могут все желающие без предварительной регистрации.

Участники встречи познакомятся с персоналом роддома, в том числе руководством. Они смогут пообщаться с врачами, ведущими контрактные роды, акушерками и операционными сестрами.

Также для всех желающих организуют экскурсию по отделениям. Кроме того, специалисты будут готовы ответить на вопросы о процессе родов и подготовке к ним.

«Мы рады пригласить будущих родителей на наше мероприятие, где они смогут получить всю необходимую информацию и почувствовать атмосферу уюта и поддержки, которую предоставляет наш родильный дом», — сказала заведующая акушерским физиологическим отделением Анжелика Намазова.