День Нептуна прошел в парке Мира в Мытищах

Мероприятие День Нептуна провели в парке Мира в Мытищах. Гостей праздника порадовали аниматоры и различные интерактивы.

Программа праздника включала в себя ряд культурно-образовательных активностей, таких как пенная дискотека, музыкальный мастер-класс и танцевальные выступления. Мероприятия способствовали формированию у гостей ярких эмоциональных переживаний и оставили неизгладимые впечатления.

Данное мероприятие было организовано с целью не только развлечения участников, но и глубокого продвижения культурного наследия, связанного с морской и океанической тематикой, а также мифологических традиций, связанных с этими водными пространствами.

Взрослые вспомнили годы, проведённые в детских лагерях. Дети играли с аниматорами в костюмах русалки и короля морей Нептуна с трезубцем.

Посреди парка устроили большое шоу мыльных пузырей.

