День недоношенного ребенка прошел в перинатальном центре в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском перинатальном центре 17 ноября отметили Международный день недоношенных детей. Торжественное событие объединило семьи, врачей и общественности в поддержку малышей-торопыжек.

Для ребят и их родителей организовали настоящую сказку: море мыльных пузырей, воздушные шары, кукольное представление и увлекательный творческий мастер-класс.

Для родителей в этот день был организован форум «Врачи — родителям», где мамы и папы могли в неформальной обстановке пообщаться со специалистами, задать волнующие вопросы и получить профессиональные консультации.

Лидер Женского движения Единой России Ирина Михальченкова подчеркнула, что Наро-Фоминский перинатальный центр является одним из ведущих в Подмосковье. Ежегодно здесь появляются на свет около 450 недоношенных детей, включая малышей с экстремально низкой массой тела. Из них порядка 30 детей с экстремально низкой массой тела — до килограмма.

Напомним, за годы работы перинатального центра самой крохотной новорожденной стала девочка Алина, родившаяся с весом 460 грамм. Благодаря оснащению центра последним словом техники, опыту врачей и отлаженной системе реабилитации, дети получают шанс на здоровое будущее.