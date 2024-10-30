Концерт ко Дню народного единства пройдет в Котельниках 4 ноября

Жителей городского округа приглашают провести досуг в Кузьминском лесопарке. Для детей и взрослых подготовили множество развлекательных и спортивных мероприятий.

Традиционный забег «Пять верст» из-за переноса рабочего на субботу, стартует в 9:00 в воскресенье, 3 ноября, от входа в лесопарк.

В понедельник, 4 ноября, горожане вместе со всей страной будут отмечать День народного единства. Общеобластной праздник «Россия. Родина. Единство» начнется с шествия в национальных костюмах народов России.

После этого посетителей лесопарка ждет обширная программу, в которую включен концерт творческих коллективов «Многоголосье России», разнообразные мастер-классы, интерактивные игры и викторины. На «Самоварной станции» всех будут угощать горячим чаем. Каждый участник праздника также получит ленточку цветов российского триколора.

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