День Московской области отпраздновали в Чехове

Праздник отмечается ежегодно в первое воскресенье октября. В этом году одному самых динамично развивающихся регионов России исполнилось 96 лет.

В Чехове во Дворце культуры «Дружба» состоялось торжественное мероприятие в честь Дня Московской области, где выразили благодарность всем, кто своим трудом, талантом и преданностью способствует процветанию Подмосковья, а также участвует в сохранении исторической памяти, культурного наследия и природных богатств родного края. Отличившимся жителям округа вручили награды губернатора и Правительства Московской области.