День Московской области отпраздновали в Чехове
Праздник отмечается ежегодно в первое воскресенье октября. В этом году одному самых динамично развивающихся регионов России исполнилось 96 лет.
В Чехове во Дворце культуры «Дружба» состоялось торжественное мероприятие в честь Дня Московской области, где выразили благодарность всем, кто своим трудом, талантом и преданностью способствует процветанию Подмосковья, а также участвует в сохранении исторической памяти, культурного наследия и природных богатств родного края. Отличившимся жителям округа вручили награды губернатора и Правительства Московской области.
Для гостей подготовили концерт. Открыл праздничную программу ансамбль танца «Юность. Начало». Также на сцене выступили солистки ансамбля русской песни «Подмосковный сувенир», студия эстрадного вокала «Созвучие», вокальная студия «Авангард» и ансамбль танца «Грация». Певица Татьяна Дроздова и фолк- группа «Венница» не только исполнили свои хиты, но и поздравили жителей с праздником.