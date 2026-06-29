День молодежи отметили в Центральном парке в Наро-Фоминске

Несмотря на летний дождь, праздник, посвященный Дню молодежи, прошел в живой и объединяющей атмосфере. В Центральном парке имении В. В. Воровского танцевали, соревновались, читали стихи, вдохновлялись и просто проводили время вместе.

На празднике вручили заслуженные награды самым ярким и талантливым юношам и девушкам Наро-Фоминского округа. Ярмарка молодежных инициатив показала, как много у ребят интересных идей.

На фестивале ГТО участники проверили силу и выносливость, азартно посоревновались в «Веселых стартах» и парковом волейболе, почитали стихи на поэтическом пикнике и сразились в танцевальных батлах «Битва друзей».

Артисты Дворца культуры «Звезда» подарили гостям свои лучшие номера, а завершением вечера стал большой DJ‑сет, продолжавшийся до самого заката.