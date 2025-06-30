День молодежи отметили в парке имени Талалихина в Подольске

Более пяти тысяч человек посетили День молодежи, который отпраздновали в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Организаторы подготовили более 20 интерактивных площадок, а кульминацией стало выступление исполнителя Soltwine.

Председатель Совета депутатов Алексей Никулин и заместитель главы городского округа Александр Мамлай наградили 30 специалистов по работе с молодежью учреждений сферы молодежной политики, организаций профессионального образования, активистов организаций и объединений.

В парке организовали 20 интерактивных площадок, где гости попробовали свои силы в метании ножей, приняли участие в поединке по брейк-дансу, поиграли в лазертаг и собрали на скорость автомат Калашникова.

На сцену вышли лучшие музыкальные коллективы округа. Кульминацией стало выступление популярного исполнителя Soltwine.