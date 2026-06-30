День молодежи отметили в парке «Фабричный пруд» в Реутове

Центральной площадкой празднования Дня молодежи в Реутове стал парк «Фабричный пруд». Сотни жителей и гостей города собрались 27 июня на большом летнем фестивале.

Программа праздника была насыщенной и включала активности на любой вкус. Молодые люди поучаствовали в квизе «Реутов. Связь времен в единстве поколений», посвященном истории города. Лучшими среди восьми команд стали представители «Волонтеров Подмосковья».

Те, кто решил провести День молодежи по-спортивному, вышли на старт традиционного забега. Дистанций было две — три и пять километров. В парке также можно было принять участие в кибертурнире, сыграть в волейбол, настольный теннис или сдать нормы ГТО. Для всех желающих организовали мастер-классы по воркауту и армрестлингу, а также открытые тренировки по йоге и зумбе.

Ярким завершением праздника стал фестиваль красок. Парк превратился в настоящую радугу, подарив всем участникам незабываемые эмоции.