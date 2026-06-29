День молодежи отметили в Наташинском парке в Люберцах

Праздник организовали администрация городского округа и федеральное агентство «Росмолодежь». Программа дала возможность каждому найти занятие по душе — будь то спорт, творчество или просто хорошая музыка в компании друзей.

День начался с мастер-классов и интерактивов. Здесь можно было сделать свечу, куклу из соломы, собрать и разобрать автомат на время. Для многих это стало возможностью узнать что-то новое и унести домой сувенир, сделанный своими руками.

Отдельно была организована водная зона — катание на сап-бордах и флайбордах, которые привлекли особое внимание зрителей. Участники поднимались в воздух за счет напора воды и удерживали равновесие.

На суше программа была не менее насыщенной. Пенная вечеринка собрала тех, кто хотел освежиться. Параллельно шел квиз, где команды соревновались в знаниях, а на танцевальной сцене выступали творческие коллективы. А завершился день концертом группы «Культурный код» и всероссийским флешмобом «Свет молодых», в рамках которого гости зажигали фонарики как символ света молодости, добра, надежды и единства.