День многодетных семей отметили в Жуковском

В городском парке культуры и отдыха Жуковского отметили День многодетных семей. Для гостей мероприятия была подготовлена разнообразная программа.

Юные таланты смогли проявить свои творческие способности на мастер-классах, где каждый желающий смог создать своими руками памятный сувенир. Также для маленьких посетителей организовали анимационную программу с участием сказочных персонажей. Для самых активных были организованы спортивные игры и эстафеты. Сюрпризом для многодетных семей стало бесплатное посещение аттракционов, которые на целый день распахнули свои двери для всех желающих.

«Московская областная Дума учредила новый замечательный праздник — День многодетной семьи в Московской области, который отныне будет ежегодно отмечаться 11 октября. Это еще одно подтверждение того, что поддержка материнства и детства является одним из приоритетных направлений социальной политики нашего региона. Мы стремимся создать максимально комфортные условия для жизни и развития многодетных семей, чтобы они чувствовали нашу заботу и внимание», — сообщил глава округа Андроник Пак.