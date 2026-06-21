День медицинского работника отметили в Наро-Фоминске

Заместитель главы округа Наталья Трофимова поблагодарила медицинских работников за труд, верность долгу и преданность профессии. Она отметила, что современная медицина — это сложный и эффективный механизм, который работает благодаря каждому сотруднику.

Во время церемонии на сцену поднимались врачи, бухгалтеры, лаборанты и сотрудники логистики. Им вручали благодарственные письма, грамоты и ценные подарки, а также дарили цветы. Церемониальную часть дополнили выступления творческих коллективов.

Врач-травматолог, заведующий приемным отделением Наро-Фоминской больницы в Селятине Ахмед Висаидов признался, что главное для него — любовь к людям и чувство, что он кому-то нужен. Врач ультразвуковой диагностики Динара Аджаматова поделилась, что в ее семье все — медицинские работники, и этот праздник она отмечает с детства.