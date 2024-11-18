День матери отметят в Кузьминском лесопарке в Котельниках 24 ноября

В программе концертная программа с участием местных артистов, раздача праздничных открыток, уютный маркет с уникальными товарами, фотопрогулка по живописным уголкам парка, творческий мастер-класс для детей и взрослых, игромания для всей семьи, спортивное ориентирование для активного отдыха, раздача горячего чая, чтобы согреться в осенний день. Все гости смогут насладиться красотой природы и провести время с семьей.

Все мероприятия рассчитаны на посетителей любого возраста (0+).

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