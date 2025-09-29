День машиностроителя отметили в Мытищах

«ТРАКС» является ведущим российским разработчиком и производителем широкой линейки климатических систем и их комплектующих для железнодорожного, рельсового, автомобильного и сельскохозяйственного транспорта, речных и морских судов, а также мобильных тентовых сооружений.

«Мы являемся настоящей командой, создающей компоненты для всего, что движется, летает и плавает, включая автомобили и морские суда. Это глубокий инженерный труд, имеющий большое значение. Результаты работы напрямую зависят от людей, работающих в этой отрасли» — выразил свою признательность сотрудникам генеральный директор предприятия Андрей Жидков.

Лучшим работникам компании вручили почетные грамоты и благодарности главы Мытищ и совета депутатов округа, а также ведомственные награды.