День летнего солнцестояния отметили в музее обрядов в Подольске

Более 500 человек посетили фольклорную программу «Купальский вечер» на территории туристско-развлекательной площадки «Русский музей обрядов и быта» Дома культуры Романцево. Для гостей подготовили угощения и мастер-классы.

Во время традиционного праздника Купалы гостей, которые прибыли со всех уголков Московской области, угощали оладьями, сбитнем и медом.

Каждый желающий мог научиться плести венок из трав и цветов. Позже их пустили по воде.

Организаторы также подготовили молодецкие игры на силу и ловкость, среди которых особой популярностью пользовались состязания от клуба военно-исторической реконструкции «Доброволец» на тренировочных мечах.

Гости делали снимки у тематической фотозоны, а сотрудники Дома культуры «Федюково» научили желающих плести обрядовую куклу из природных материалов.

Кульминацией вечера стало театрализованное огненное шоу от театра огня и света «Сирин».