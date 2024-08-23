Флешмоб с 20-метровым триколором провели в Истре ко Дню флага
День Государственного флага России отпраздновали в Истре. На площади перед молодежным центром «Мир» развернули 20-метровый триколор.
Флаг растянули на площади Дружбы в Истре. Мероприятие собрало жителей всех возрастов. К флешмобу присоединились жители городского округа, депутаты, волонтеры, участники клуба «Активное долголетие», представители администрации муниципалитета, бойцы и ветераны специальной военной операции.
В течение дня волонтеры раздавали ленты-триколоры на улицах города.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил россиян с Днем флага в своем Telegram-канале.
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