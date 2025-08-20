День города отметят в Павловском Посаде 23 августа

Павловский Посад 23 августа отметит 181-й день рождения с насыщенной программой мероприятий, которая обещает стать ярким событием для жителей и гостей города! В этом году основные мероприятия пройдут в парке «Меленки».

Важно отметить, что с 10:00 в музеях Павлово-Посадского городского округа состоятся бесплатные тематические экскурсии, где все желающие смогут узнать интересные факты о Павловском Посаде и его истории.

С 10:00 до 11:30 пройдет общегородской Крестный ход, который станет духовным центром праздника. Жители соберутся, чтобы выразить свою веру и единство.

С 14:00 в парке «Меленки» пройдет Праздничный концерт, где выступят детские творческие коллективы Павлово-Посадского городского округа округа, а также пройдут соревнования, турниры и показательные выступления местных спортивных секций. Это отличная возможность увидеть таланты юных павловопосадцев!

С 16:00 до 18:00 для детей будут организованы мастер-классы и интерактивные игровые программы. С 18:00 до 19:00 перед публикой пройдет выступление солистов Государственного академического оркестра «Русские узоры».

С 19:00 до 20:20 пройдет концерт творческих коллективов и солистов городского округа, который порадует зрителей разнообразием музыкальных жанров. С 20:30 до 21:15 выступит ансамбль ВДВ «Голубые береты», что добавит ярких эмоций и патриотического звучания в программу.

В завершении праздника перед гостями выступит известный исполнитель — российский певец, автор песен, музыкант и блогер — Акмаль.

Возрастное ограничение 0+.